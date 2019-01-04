'McKinsey'le anlaşma kararını Albayrak değil Erdoğan almıştı'

Sabahattin Önkibar'ın 'Yazılamayanlar' adlı kitabında McKinsey anlaşmasının arka planına dair 'McKinsey ile anlaşma kararını veren Sayın Berat Albayrak değil Sayın Tayyip Erdoğan’dır. Erdoğan’ı bu karara ikna eden ise Türkiye’deki Amerikan sermayesinin CEO’larıdır' iddiasına yer verildi. Kitapta anlaşmadan vazgeçilme nedeni ise Erdoğan'ın şirketin talepler listesinden ürkmesi olduğu ifade edildi.

Gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar'ın Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan yeni kitabı "Yazılamayanlar"da McKinsey ile anlaşmanın perde arkasına yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 Eylül’de ABD’de katıldığı bir konferansta, Türkiye’nin McKinsey adlı şirketle anlaşıldığını duyurmuştu. Albayrak’ın açıklamasının ardından Türkiye’de büyük bir tartışma başlamıştı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, McKinsey ile anlaşmanın iptal edildiğini resmen kamuoyuna açıklamıştı.

Odatv'nin haberine göre, Önkibar, bu olayın perde arkasını açıklarken, konuyla ilgili haber kaynağının “McKinsey ile anlaşma kararını veren Sayın Berat Albayrak değil Sayın Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerinde bulunduğundan bahsetti. Ayrıca Erdoğan'ı McKinsey ile anlaşmaya ikna edenlerinse Türkiye'deki ABD sermayesinin CEO'ları olduğuna değinildi.

İşte "Yazılamayanlar" kitabında yer alan McKinsey anlaşmasının perde arkası:

"Önemli haber kaynağım McKinsey ile yapılan anlaşma ve iptali ile ilgili perde gerisinde yaşananları bana şöyle özetledi:

'-McKinsey ile anlaşma kararını veren Sayın Berat Albayrak değil Sayın Tayyip Erdoğan’dır.

-Sayın Erdoğan’ı bu karara ikna eden ise Türkiye’deki Amerikan sermayesinin CEO’larıdır.

-Sayın Erdoğan’ın Amerikalı işadamlarıyla yaptığı görüşmede bu teklif katılımcı iki isim tarafından gündeme getirilmiştir.

-Teklifi seslendirenlerin amacı, Türk ekonomisini spekülasyonların odağından alıp yeniden uluslararası güven ve itibar gömleği giydirmekti.

-IMF’yi istemeyen ve kabul etmeyeceği bilinen Türkiye’ye dışarıdan kaynak girişi için bu model önerildi.

-McKinsey bir bakıma yabancı fonlara kefil olacak ve sıcak paranın Türkiye’ye gelmesine katkı yapacaktı.

-Sayın Erdoğan ABD’li iki CEO tarafından yapılan bu teklifi ekibiyle değerlendirip onay verdi.

-McKinsey’in Türkiye bürosunda çalışan Beşir Atalay’ın damadı ile ilk adım atıldı ve acil olarak masaya oturuldu.

-Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM toplantısı na katılmak için onunla ABD’ye giden Berat Albayrak McKinsey ile anlaşma imzalayarak çok acil çalışma emrini verdi.

-Türkiye’de iki bürosu ve onlarca çalışanı olan yani Türkiye ekonomisini iyi bilen McKinsey durumun aciliyetini ve talebi dikkate alarak gece gündüz mesai yaptı ve çıkış yolu bağlamında talepler listesi hazırladı.'"

VERİLEN LİSTE

"İşte o liste:

-Çok acil bir hukuk reformu yapılması. HSYK üyelerinin yargıçların oyu ile belirlenmesi ve yargı kurumuna güven gelmesi.

-Varlık fonundaki kamu bankaları dahil bütün kuruluşların özelleştirilmesi.

-Ormanların özelleştirme kapsamına alınması.

-Yapılan sosyal yardımların durdurulması.

-Benzindeki ÖTV’nin pompaya yansıtılması.

-Kamu araçlarının üçte ikisinin hemen satılması.

-Kamu lojmanlarının satılması.

-Yeni hiçbir yatırımın yapılmaması.

-Yapımı devam eden yatırımların ertelenmesi.

-Savunma Sanayii projelerine ara verilmesi.

-Merkez Bankası Başkanının özerkliğini güçlendir mek için yeni bir kanun hükmünde kararname yayınlan ması.

-Ekonomi yönetiminde dış piyasalara güven veren bir vitrin oluşturulması.

-Batan şirketlerin kurtarılmaması.

-Harcamaların yarıya indirilmesi ve ücretlerin en az bir yıllığına dondurulması..”

Dinlediğime göre McKinsey hazırladığı raporun sonuna şu notu düşmüş:

-Eğer bütün bunlar acil olarak yapılmaz ise Türkiye Arjantin ile Yunanistan’dan kötü olabilir...

Bu talep listesi Saray’ı ürkütmüş!

Özellikle sosyal yardımlardan vazgeçilmesi halinde Mahalli Seçimlerde büyük bir vurgunun yeneceği görülmüş."