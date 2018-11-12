Mazlum-Der 10 Kasım provokasyonunun avukatlığını üstlendi: Kendisi müslüman bir öğrencidir

Mazlum-Der üyesi bir grup avukat, Atatürk'e hakaret eden ve pişman olmadığını söyleyen üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz etti. Şahin, 10 Kasım'da tören alanında 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz' diye bağırmıştı.

Edirne'de 10 Kasım törenlerinde sarf ettiği sözler nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçlamasıyla tutuklanan Emine Şahin'in tutukluluğuna itiraz edildi. Avukat Kaya Kartal, durumun tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir eylem olduğunu öne sürdü.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der) Genel Sekreteri Av. Kaya Kartal ve bir grup avukat, Edirne Kapalı Cezaevi'ndeki Emine Şahin'i ziyaret etti. Kartal, ziyaretin ardından cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Açık bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu şekildeki beyandan bir suç çıkarıp insanları cezaevine atmak bir yol olacaksa Türkiye'de hiçbir ifade açıklanamaz hale gelir. Hiç kimseyi eleştiremez hale gelirsiniz. Artık herkesin temel düşünce açıklamalarına ideolojik düşüncelere saygılı olması gerekiyor. Bu eylem de aslında bu saygı çerçevesinde değerlendirilip çok basit şekilde geçiştirilebilecek bir eylemken maalesef Türkiye'nin gündemine oturtulan bir kriminalize eylem haline getirilmiştir" diye konuştu.

Avukatlar adına konuşan avukat Selçuk Kar da Emine Şahin'e hukuki yardım amacıyla Edirne'de olduklarını belirtti. Sözlere bakıldığında ortada bir hakaretin olmadığının anlaşıldığını ifade eden Kar, şunları söyledi: "Kendisi tören meydanındaki kalabalığa mevcut duruşlarını bir namaz duruşuna benzetmiş ve dolayısıyla 'namaz sadece Allah'ın huzurunda olur' demiştir. Bunun ötesinde diğer söylenen sözler kendisine ait değildir kendisi bu sözleri kabul etmediğini beyan etmiştir. Özellikle de kendisinin kişiliği ve niteliğiyle ilgili provokasyon yaptığı ile ilgili iddialar sosyal medyaya yansımıştır. Kesinlikle böyle bir vasfı ve niteliği olmadığı kanaatine varmış bulunuyoruz. Kendisi bir üniversite öğrencisidir. Müslüman bir öğrencidir. İslami yaşama hassasiyeti taşıyan birisidir. Dolayısıyla bu hassasiyetle kendisi bu beyanlarda bulunmuştur. Bu sözlerin başka bir ardı ve art niyeti bulunmamaktadır. Safiyane ve inanarak bu sözlerin arkasında bulunmuştur. Bütün bunlar bu sözler hiçbirisi hakaret niteliği taşımamaktadır. Ve tutuklanması da apaçık şekilde hukuka aykırıdır."

Açıklamanın ardından Genel Sekreter Kartal ve avukatlar, Edirne Adliyesi'ne giderek Emine Şahin'in tutukluluğa itiraz dilekçesi verdi.