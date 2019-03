Mazhar Alanson: O kadar yokluk çektik ki şimdi her şeyin ulaşılabilir olması enteresan geliyor

Mazhar Alanson, 'Şimdi her şeyin böyle ulaşılabilir olması çok güzel' diyerek, 'O kadar yokluklarla başladık ki şimdi her şeyin olduğunun farkında değilim' ifadelerini kullandı.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "kültür-sanat etkinlikleri" kapsamında konuşan Mazhar Alanson, “Her şeyin ulaşılabilir olması çok güzel. O kadar yokluk çektik ki şimdi her şeyin ulaşılabilir olması enteresan geliyor” dedi.

Alanson, Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan etkinlikte şunları söyledi:

“İmza günü için bir gitar dükkânına gittim. Yok, yoktu içeride. Sanki bir Avrupa ülkesindeki gitar dükkânı gibiydi. Şimdi her şeyin böyle ulaşılabilir olması çok güzel. Eskiden gitar yoktu, şimdi her bütçeye göre gitar var. Yanımızda çalışan Türkmenistanlı bir kız var. Neden buraya geldiklerini sorduğumda bana ‘Burada her şey var’ dedi. Bana enteresan geldi. O kadar yokluklarla başladık ki şimdi her şeyin olduğunun farkında değilim."