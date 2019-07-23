Mayıs'ta en dibe inmişti, tüketici güveni yine geriledi

Tüketici güven endeksi Mayıs ayında tarihinin en dip seviyesine inmişti. Haziran'da 57,6’ya yükselen tüketici güven endeksi, Temmuz'da yüzde 2 düşüşle 56,5’e geriledi.

Tüketici güven endeksi Mayıs ayında yüzde 13’lük sert düşüşle 55,3 seviyesine kadar gerilemiş, Haziran'da yüzde 4,3 artışla 57,6’ya yükselmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TİK) ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE;

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1.7 düşüşle, Haziran ayındaki 78.3 düzeyinden Temmuz’da 77 düzeyine geriledi.

– Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0.8 düşüşle Haziran ayındaki 73.9 düzeyinden Temmuz’da 73.4 düzeyine geriledi.

– İşsiz sayısı beklentisi endeksi yüzde 1.3 düşüşle Haziran ayındaki 56.3 düzeyinden, Temmuz’da 55.6 düzeyine geriledi.

– Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 9.0 düşüşle Haziran ayındaki 22 düzeyinden Temmuz’da 20 düzeyine geriledi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir gösterge.