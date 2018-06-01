Mayıs verisi açıklandı: Fiyatlar arttığı için ihracat artıyor

Mayıs ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarken yılın ilk 5 ayındaki toplam ihracat da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 arttı. İhracat artışının bir bölümünün petrol fiyatları başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışın satış fiyatlarına yansımasından kaynaklandığı, miktar bazında ihracat artışının daha sınırlı olduğu görülüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracattaki artışın sürdüğü, otomotiv, makine, elektrikli teçhizat, demir-çelik ve havacılık-savunma sektörleri ihracatındaki yüksek oranlı artışların belirleyici olduğu görülüyor. Ancak ihracat artışında petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışa bağlı olarak birim satış fiyatlarının yükselişinin etkili olduğu, miktar artışının çok daha sınırlı olduğu dikkat çekiyor.

2018 yılı Mayıs ayı ihracatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 13,96 milyar dolar oldu. Yılın ilk 5 ayındaki artış da yüzde 9,3, ihracat tutarı ise 69 milyar dolar oldu. Beş aylık dönemde otomotiv, makine, elektrikli teçhizat, demir-çelik ve havacılık-savunma sektörlerinin ihracatı yüzde 20'ler civarında artarak ihracat artışını sürükledi. Beş sektörün toplam ihracat içindeki payı yüzde 40'a yaklaşırken söz konusu sektörlerin ihracatında miktar artışının çok daha sınırlı olduğu, ihracat değerindeki artışta esas olarak emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklı satış fiyatı artışlarının etkili olduğu görülüyor. Hatta otomotiv sektöründe Ocak-Nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre ihracat adet bazında yüzde 2,4 gerilerken dolar olarak yüzde 20 arttı.

ULUSLARARASI FİYAT ARTIŞLARIYLA KUR ARTIŞI BİRLEŞİYOR VE MALİYETLER ARTIYOR

Petrol ve buna bağlı olarak enerji hammaddelerinin fiyatlarındaki artış, demir-çelik başta olmak üzere enerji tüketimi yoğun sektörlerde fiyat artışlarına yol açıyor. Aynı zamanda maden fiyatlarındaki artış da metal işleyen sektörlerde girdi maliyetlerini artırıyor. Nitekim Üretici Fiyatları Endeksi incelendiğinde emtia fiyat artışlarına ek olarak kur artışının da etkisiyle ana metal, makine, otomotiv gibi sektörlerde yüzde 30'lara ulaşan fiyat artışları görülüyor.