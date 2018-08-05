Mayıs ayında Erdoğan'la aynı uçaktaydı: Kibar Holding'e Cemaat soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kibar Holding hakkında Cemaat soruşturması başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok'un dilekçesi sonrası Kibar Holding hakkında Cemaat soruşturması başlattı.

Odatv'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, 2018/68909 soruşturma numarasıyla başlayan soruşturmada, savcılar Holding hakkında inceleme yaptı. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da binaları polis tarafından basılan şirket hakkında yürüyen soruşturmada, iddialara göre "siyasi nedenlerle" ilerleme sağlanamadı.

Kayseri merkezli Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Mayıs ayında gerçekleştirdiği Güney Kore ziyaretinde yer almıştı. Kibar, Hyundai heyetiyle yapılan toplantıda; Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı olan Nihat Zeybekci ile görüşmelere katılmıştı. Koreli Hyundai arabalarının Türkiye’deki üretici ortağı olan Kibar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar; DEİK Yönetim Kurulu görevinin yanısıra, DEİK Türkiye-Güney Kore İş Konseyi’nin Türk Tarafı Başkanlığını yapıyor. Holding, Hükümete yakın vakıflara maddi yardımlarıyla da zaman zaman adından söz ettiriyor.

Eski savcı Ahmet Zeki Üçok, savcılığa sunduğu dilekçede "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığım döneminde FETÖ ile ilgili soruşturma yürütmüş olmam ve kamuoyunda FETÖ ile mücadele eden bir kişi olarak bilinmem nedeniyle birçok kişi tarafından bana getirilen ve FETÖ ile iltisaklı olarak bazı kişi ve kurumların, hükümeti devirerek yönetimi ele geçirmek amacıyla bir suç örgütü oluşturduklarına ilişkin bilgi, belge ve anlatımlar iletilmektedir" ifadelerini kullanırken "FETÖ ile iltisaklı olabileceğini değerlendirdiğim maddi olayları, sorumlu bir Türk vatandaşı olarak TCK'nın 278. maddesinin amir hükümlerine istinaden gereğinin yapılması için bilgilerinize sunuyorum" dedi.

Üçok, kendisine ulaşan bilgilere istinaden Kibar Holding'in Cemaat'e maddi yardımda bulunduğunu iddia etti. Üçok, dilekçesinde Kibar Holding için şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar 40 yıllık bir geçmişleri olduğu ile övünseler ve bugün mali açıdan oldukça zor günler geçirseler de belli bir ivme kazanmaları ve 'devlet ve yargı' üzerinden elde ettikleri güç ile bazı projelere girişimlerinin 2000'li yılların başında başlayarak, özellikle 2005-2015 yılları arasında gerçekleştiği görülecektir."

ERDOĞAN BİLGİ SAHİBİ Mİ

"2007-2010 dönemlerinde özellikle Devlet kurumlarının inandırıldığı bazı projelerde önlerini FETÖ açmış ve büyümelerine ivme kazandırılmıştır" diyen Üçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söz konusu holdingin bağlantılarına dair bilgi sahibi olduğunu şöyle iddia etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın yine Kayserili olan ve İstanbul ile Çerkezköy de faaliyet gösteren bir işadamımıza bizzat sohbetinde 'Kibar Grubu'nu işaret ederek FETÖ’cü olduklarının bilindikleri yönünde bir kayıt da mevcuttur.”

“Türkiye Gündemini meşgul eden 'birtakım gerekçeler' nedeniyle kendileri ile ilgili bir işlem yapılmadığı ve fakat soruşturma seyrinin devam ettiği yönündedir" diyerek 15 Temmuz'dan sonra hedef alınan şirket hakkında adım atılmamasını eleştiren Üçok, holdingin Cemaat'in kurumlarına himmet ve sponsorluk desteği verdiğini ifade etti.

SES KAYITLARINI KİM SIZDIRDI

Üçok, 17-25 Aralık'tan sonra sızan ses kayıtlarıyla ilgili olarak da ilginç bir iddiada bulundu:

"Ali Kibar’ın özellikle 17-25 Aralık sürecini takiben Fatih Saraç'ın bir telefon konuşmasının basına sızdırılması olayında baş rolde olduğu aşikardır. Bu konuşmayı sızdıran kişinin Ali Kibar olduğu tüm iş çevrelerinde konuşulmaktadır. Konuşmanın sızdırılmasının amacı da, tamamen Ali Kibar’ın FETÖ ile olan bağlantısını inkardan başka bir şey değildir".

MALİYE BAKANLIĞI'NDA "FETÖ BORSASI" MI

Üçok, AKP içinde bazı isimlerin işaret ettiği "FETÖ borsası" suçlamasının odağındaki şirketin Kibar Holding olduğunu iddia ederken, şirketin Maliye Bakanlığı ilişkileri için de şu ifadeleri kullandı:

"Kibar Grubu’nun Maliye Bakanlığı FETÖ Mensupları ile olan ilişkileri Maliye Bakanlığı ve bağlı ekonomi teşkilatlarındaki örgütlenmenin 'Kayseri Ekibi ' denilen bir ekip ile yürütüldüğü bilinmektedir. Özellikle MASAK üzerinde bir etki kurdukları ve dolayısıyla kendileri ile de ilgili pek çok bilgi ve belgenin bu bağlamda gizlendiği düşünülmektedir."

Odatv, savcılık kaynaklarından elde ettiği bilgileri eski Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok'a da sordu. Üçok şunları söyledi:

"TCK’da (Türk Ceza Kanunu) ‘suç işlendiğini öğrenen kişi, bunu ilgili makamlara bildirmekle sorumludur’ şeklinde bir düzenleme var. Ben ona istinaden bana gelen bilgi ve belgeleri topladım. Söz konusu holdingin Türkçe Olimpiyatları'na sponsor olduğunu, FETÖ'ye yardımlarda bulunduğunu gösteren belgelerdi. Bunları derleyerek bir dilekçeyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdim. Savcılık da bu konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Benim yaptığım bu."

KİBAR HOLDİNGDEN AÇIKLAMA

Haberin ardından Kibar Holding'den bir açıklama geldi...

Kibar Holding'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Odatv internet sitesinde yer alan 'Türkiye’nin Dev Holding’ine FETÖ soruşturması' başlıklı haberde, Grubumuz Türkiye’nin başına musallat olan FETÖ terör örgütüyle ve vatan hainliğiyle yan yana getirilmek istenmektedir.

Tamamen gerçek dışı olan bu bilgilerin tarafınızdan haberleştirilmiş olması, sadece ülkesine hizmet etmek için görevinin başında olan Grubumuzu bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakmıştır.

Kibar Grubu, 1972 yılında kurulduğu günden bu yana, faaliyet gösterdiği her alanda Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun, ulusal ve uluslararası ticari kurallara sadık olarak hizmet vermektedir.

Grubumuz, metalden otomotive, ambalajdan, yapı malzemelerine ve enerjiye kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren 22 şirketiyle, 7.500’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Kars’tan Edirne’ye kadar bu ülkenin her bir ferdine fayda sağlamak, ülkesine katma değer yaratmak için çalışmaktadır.

Böyle çirkin dedikodular ve yanıltıcı haberler bizleri çok üzmektedir. Bilmenizi isteriz ki; 46 yıldır dürüstlük ve güven ilkelerini çalışma esası olarak kabul etmiş bir grup olarak, hepimizin huzurunu kaçırmak isteyen kötü niyetlerin karşısında dimdik duracak, hain planlarını uygulamalarına izin vermeyeceğiz.

Her zaman olduğu gibi bundan sonra da alnımız ak bir şekilde, Hükümetimizin yanında yer alacak, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden hizmet etmeye, ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.

Bu açıklamamızı dikkate alarak, gerekli düzeltmeleri yapmanızı önemli rica ederiz.