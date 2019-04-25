Mavi Balina iddiası: İki öğrenci binadan aşağı atladı

Gaziantep'te inşaat halindeki binadan el ele tutuşarak atlayan 15-16 yaşlarındaki 2 kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Polis, öğrencilerin 'mavi balina' oyunundan etkilenerek intihar girişiminde bulunduğu iddiasını araştırıyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, S.K. ve P.Ş. isimli kız çocukları, koşarak geldikleri inşaat alanında istinat duvarını aşıp 12 katlı binanın çatısına çıkmaya çalıştı. Alandaki işçilerin uyarısı üzerine binanın ikinci katında el ele tutuşan iki arkadaş, kendilerini boşluğa bıraktı.

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından S.K. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, P.Ş. ise hayati tehlikesi olması nedeniyle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, polis olay yerinde inceleme yaparken, S.K. ve P.Ş.'nin 'mavi balina' olarak bilinen oyundan etkilenerek intihar girişiminde bulunulduğu yönündeki iddiayı araştırıyor.