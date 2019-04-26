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Marmaris'te 4,4 büyüklüğünde deprem
Marmaris'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cuma, 26 Nisan 2019 12:45
AFAD, saat 12.16'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetti.
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