Marmaris'e yapılan cumhurbaşkanı sarayına 735 kilometreden kum taşındı

Marmaris Okluk Koyu’na inşa edilen 300 odalı yazlık cumhurbaşkanı sarayına, yapay kumsal ve iskeleler yapmak için denizin doldurulmasına başlandı. 735 kilometre mesafedeki Şile'den taşınan kum, gemilerden sahile püskürtüldü. Çalışma denizde kirlilik yarattı.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan için Marmaris Okluk Koyu’na yaptırılan 300 odalı yazlık saray inşaatı doğayı katlederek sürüyor.

Koydaki inşaat için 40 bin çam ve sığla ağacı kesilerek yol çalışması sürdürülürken, üç hilal görünümünde olması planlanan kumsal için denizin doldurulmasına da başlandı. Bölge sakinleri İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Şile’den dev tankerlerle getirilen kumun serpilmesiyle deniz yüzeyinde kum topakları oluştuğunu anlattı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre projeyle ilgili hazırlanan tanıtım dosyasında kumsalın oluşturulma yöntemi için şöyle denildi: “Proje sahasına deniz yolu ile getirilen dolgu malzemesi emici tarayıcı gemiden püskürtme yöntemi kullanılarak ilgili noktalara basılacak ve plajlar oluşturulacak.”

Planlanan plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alacak. Yazlık sarayın önündeki küçük iskele yıkılarak devasa büyüklükteki yatların yanaşmasına olanak sağlayacak iki iskeleyle, üç hilalli yapay plaj yapımını içeren proje için otuz milyon lira ödenek ayrıldı.

ÜÇ İSKELE İÇİN 11 DÖNÜM DOLDURULACAK

Biri 170 metre diğeri 50 metre uzunluğunda olacağı belirtilen iskelelerin yanı sıra üç plaj için 10 bin 966 metrekare alan doldurulacak. ENPO Mühendislik Çevre Danışmanlık Madencilik İnşaat ve Tarım Sanayii Ticaret Ltd. Şirketi’nin üstlendiği proje çerçevesinde hilal görünümlü üç yapay plaj ve iskeleler yapmak üzere denizin doldurulmasına başlandı.

DUBAİ'DEKİ SİSTEM UYGULANIYOR

Okluk Koyu’ndaki doğa katliamına karşı mücadele veren Muğla Çevre Platformu Okluk Çalışma Grubu (MUÇEP) üyeleri dev tankerlerin koya girdiğini ve daha sonra suyun yüzeyinde kum topakları oluştuğunu kaydetti. Dubai’deki Palmiye Adası’nın yapım tekniğinin ekosisteme verdiği zararın bilindiğini kaydeden MUÇEP üyeleri buna rağmen Okluk Koyu’ndaki yapay plajlar için de aynı yöntemin kullanıldığına işaret etti.

Olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle girilemeyen koyda yaşanan kirlilik çok geniş bir alana yayılmış durumda. Koyda yaşanan kirlilik ve tahribat sosyal medyada da büyük tepki çekti. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ve sanatçı İlhan İrem’in de aralarında bulunduğu çok sayıda koydan çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak doğa katliamına ve denizdeki kirliliğe dikkat çekti.

ZARAR GÖRECEK CANLILAR BAŞKA ALANA GİDECEK

Projeyle ilgili ÇED raporunda inşaat sürecine dair detaylı bilgilere yer verilirken, doğal yaşam alanları zarar görecek canlıların başka alanlara gideceği kaydedilerek, şu ifadelere yer veriliyor: “Denizde yapılacak dolgu faaliyetleri ile birlikte bir miktar habitat kaybı olması muhtemeldir. Sucul fauna türleri nispeten daha hareketli olduklarından, inşaat sırasında yaşam alanlarını terk edecek ve daha uygun alanlara gideceklerdir.”

Nisan ayında güvenlik sahası gerekçesiyle inşaat alanı 20 hektardan 65 hektara çıkartılmıştı. Tepkilere yol açan bu karardan sonra MUÇEP inşaatın durdurulmasını istedi. MUÇEP tarafından yapılan açıklamada, “Gizlilik arkasına saklanmış bu yıkım geri dönüşü olmayan zararlara sebep oluyor. Yeşilbelde-Okluk yolu inşaatının, Okluk projesinin ve iskelesinin daha fazla zarara sebep olmadan, acilen durdurulması ve bölgenin doğal yapısına uygun hale getirilmesi gerekmektedir” denildi.