Marmaray'dan çileli açılış: İlk günden arıza

Marmaray'ın 19 Ocak'ta başlattığı test çalışmalarının ardından seferler bugün başladı. Seferlerin ilk gününde yaşanan arızalar uzun kuyruklar yaşanmasına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacağını duyurmuş, Marmaray hattı 19 Ocak Cumartesi günü itibariyle faaliyetlerine ara vermişti.

Duvar'da yer alan habere göre, bugün tekrar hizmete giren hatta, yaklaşık 45 dakika süren gecikmeler yaşandı. Tren girişinde kuyrukların oluştuğu istasyonda gecikmenin ‘teknik arızalardan kaynaklı olduğu’ duyuruldu. Sabah işe gidiş saatinde yaşanan gecikmenin ardından tren seferleri devam etti.