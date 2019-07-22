Marmaray'da 'istasyonu acil boşaltın' anonsu

Son dönemde yaşanan teknik sorunlarla gündeme gelen Marmaray, bu sabah da 'istasyonu acil boşaltın' anonsu nedeniyle paniğe neden oldu.

Marmaray, bu sabah yapılan "İstasyonu acil boşaltın" şeklindeki anons nedeniyle paniğe neden oldu.

Halkalı’dan Florya’ya hareket eden Marmaray Yenimahalle istasyonunda durduğu sırada "istasyonu acil boşaltın" şeklinde bir anons yapıldı.

Bu anonsun ardından yolcular panikle trenden inerken, daha sonra "yanlış anons" denilerek yolcular yeniden trene alındı.

Daha sonra ise Gebze'den Florya istasyonuna gelen trende ise yolcular trenden indirildi ve tren geri döndü. Yolcular bu nedenle bir sonraki trene bindi.