Marmaray'da büyük skandal: Sinyalizasyon sistemi yokmuş!

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirmesine, 47 kişinin de yaralanmasına neden olan hızlı tren kazasının sinyalizasyon sisteminin olmaması nedeniyle yaşandığı anlaşılmıştı. Bu skandalın ardından 21 Ocak'tan bu yana kapalı olan Marmaray'ın Ayrılıkçeşme istasyonunun kapatılma nedeninin de sinyalizasyon sisteminin yokluğu olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da sinyalizasyon sisteminin olmaması sonucu meydana gelen hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 47 yolcu da yaralanmıştı.

Büyük ihmal sonrası meydana gelen bu kazanın ardından İstanbul'da da şans eseri facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla yapılacak test sürüşleri nedeniyle Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağı'nın 21 Ocak-4 Mart tarihleri arasında kapalı olacağını açıklamıştı.

Ancak bu açıklamanın ardından önemli bir iddia gündeme geldi.

Duvar'a konuşan Birleşik Taşımacılık Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş, Marmaray seferlerinin başlamamasının nedeninin Ankara'daki kazayla ilgili olduğunu, entegrasyon çalışmalarında sinyalizasyon yapılmadığını ve bakanlığın da sinyalizasyon olmadan hattı açmayı göze alamadığını söyledi.

Bektaş, sinyalizasyon yapılmadan hattın açılmaya kalkışılması halinde buna engel olacaklarını belirterek, “Marmaray projesi 75 km’lik bir proje. Bu projenin 2012 yılında sadece Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşme arası açıldı. Diğer hatların inşaatı devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında burayı açacaklardı. Yol inşaatı bitmişti. Fakat sinyalizasyon bitmemişti. Sinyalsiz bir şekilde hattı çalıştırmayı planlıyorlardı. Biz de yolun bittiğini ama sinyalizasyon sistemi olmadığı için buranın açılmaması gerektiğini söyledik. Sinyalsiz bir şekilde tren işletmenin çok büyük sakıncaları var. Bunu en son Ankara’da yaşadık. Ankara’da tren kazası meydana geldikten sonra sinyalsiz bir şekilde o yolu açmayı göze alamadılar. Bu olay onlara geri adım attırdı" dedi.

Demiryollarındaki projelerin hep siyasete kurban edildiğini belirten Bektaş, "31 Mart’taki yerel seçimlere yetiştirilmek için şu an çok müthiş bir şekilde çalışmalara başladılar. Sinyalsiz bir şekilde yolu açarlarsa yine bir cinayetin ön hazırlıklarını yapmış olurlar. Biz de bu konuda çok büyük tepki gösteririz. Bu hattın bu şekilde açılmaması için elimizden geleni yapacağız. Ancak sinyalli bir şekilde yetiştireceklerse diyeceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullandı.