Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray'ın Suadiye-Erenköy arasında bozulduğu öğrenildi.

Marmaray'ın İstanbul Suadiye - Erenköy arasında bozulduğu öğrenildi.

Söğütlüçeşme yönüne doğru giden trenin bozulması sonrası bir yolcu, "Suadiye - Erenköy arasında Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray bozuldu. Yolcular trende bekletiliyor. Elektriksiz bölgede kaldık açıklaması yapıldı. Bir yolcu kapalı mekan korkusu nedeniyle panik atak yaşıyor. Makinist ordan oraya koşturuyor. Durum bu!" paylaşımında bulundu.

Bir başka yolcu ise, "Marmaray bozuldu, mahsur kaldık. 15 dk önce elektrik gitti anonsu yapıldı, açıklama yok. Maltepe İdealtepe arasında kaldık" dedi.