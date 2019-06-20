The Marmara'nın sakladığı görüntüleri açıkladı!

Ekrem İmamoğlu-İsmail Küçükkaya görüşmesinin görüntülerini AKP'ye servis eden The Marmara otelin, üç kadının otel sahibi tarafından uğradığı saldırıya ait görüntüleri sakladığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu-İsmail Küçükkaya görüşmesinin görüntülerini servis etmesiyle gündeme gelen The Marmara otel, üç kadının uğradığı saldırının görüntülerini gizlemiş.

Sosyal medyada uğradığı saldırının ayrıntılarını ve The Marmara'nın tavrını açıklayan Reyhan adlı yurttaş (@reeeyozzz), olaya ilişkin "Size İstanbul’un göbeğinde, şehrin “gözde” mekânlarından Taksim @Thepeakhotel kafeteryasında, nasıl vahşice ve dakikalarca şiddete maruz kaldığımızı ve bunun @TheMarmara tarafından nasıl adaletten gizlendiğini anlatacağım" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşımlar:

Olayın üstünden zaman geçmiş olmasına rağmen fiziksel ve psikolojik etkilerinden ne ben ne de arkadaşlarım kurtulabilmiş değil, olayı yazarken bile çok kötü oluyorum, o yüzden olabildiğince kısa, hızlı ve düz anlatacağım olan biteni.

İtalyan Ticaret Odası’nın Taksim Pera Hotel’deki yeni yıl toplantısından çıkıp, üç kadın, İstanbul’un sözde en seçkin mekânlarından biri olarak kabul edilen @Thepeakhotel barında oturup toplantıyı değerlendirmek üzere oturduğumuz sırada gerçekleşti.

Oturmamızın üstünden yaklaşık bir saat geçmişti ki yan masalardan birinde, daha sonra @thepeakhotel’in sahibi olduğunu öğrendiğimiz Mehmet Dursun Şehitoğlu isimli aşırı alkollü şahıs, etrafındaki masalara hakaretler ve küfürler yağdırmaya başladı

Biz henüz ne olup bittiğini bile anlayamadan şahıs gelip önce bir arkadaşıma “orospu” diye hakaret etti. Arkadaşım durumu bildirmek ve şahsı şikayet etmek amacıyla lobiye gittiğindeyse kendisinin otelin sahibi olduğunu öğrendi

Kendisini şikayet edeceğimizi ve aynı kelimeleri tekrar söylemesi için videoya aldığımızı belirtmemiz üzerine şahıs delirmiş gibi masaları devirerek önce yanımdaki diğer arkadaşımın kafasında bir şişe kırdı, ardından daha şoku atlatamadan beni yumruklamaya başladı

Şahıs küfürler savurarak lobiye geldi, beni saçlarımdan tutup sürükleyerek otelin önüne çıkarıp onlarca insanın, @Thepeakhotel ve @TheMarmara pera otelinin çalışanları gözü önünde polis ve ambulans gelip elinden alana kadar dakikalarca yerde tekme ve yumruklarla darp etti.

Polis ve ambulans geldikten sonra Taksim İlk Yardım hastanesine götürüldük. Çekilen film sonucu darp kaynaklı yaralanmaların haricinde sağ el serçe parmak ekleminde kırık olduğu tespit edildi. Yerde sürüklenip tekmelenirken can havliyle başımı korumak için elimi siper etmişim

Benim tek refleksim kafamı korumak oldu. Diğer arkadaşımın hem eline hem de kafasına 6-7’şer dikiş atıldı.

Kırık parmağımdan ameliyat oldum, 2 ay iş göremez raporu aldım. Parmağıma iki adet çelik çivi takıldı ve 1.5 ay acılarla bunları taşıdım.

Ayrıca çatlak kaburgam yüzünden defalarca acılar içinde gece acil servislere koştum. İyileştim mi? Hayır. Ne fiziksel ne de psikolojik olarak iyileşemedim henüz.

Ben hukukçu olmam sebebiyle öncelikle tabii ki adalete güvenmeyi seçtim . Fakat ayrıntıları merak eden meslektaşlar olacaktır olayı kolluktan savcılık makamına intikal ettirebilmemiz dahi haftalar sürdü.

Şikayetimiz kolluk tarafından 10 gün boyunca savcılığa ulaştırılmadı. Hem otel içinde hem de sokakta şiddet görmemize rağmen, onlarca güvenlik kamerası olan bir yerde olayın görüntülerine ulaşamadık. @Thepeakhotel’in güvenlik kameraları tesadüfe bakın ki o gece arızalıymış.

Olayı doğrudan gören @TheMarmara Pera’nın bize verdiği güvenlik kamerası görüntülerinde garip bir şekilde tam da darp edildiğim, tekmelendiğim 5 dakikalık bölümün görüntüleri silinmiş!

Bugün başka bir güvenlik kamerası rezaletiyle gündeme gelen @TheMarmara otel insanların özel hayatını gazetelere servis ederken otelleri önünde darp edilen kadınların götüntülerini adaletten saklamış, yok etmiştir.