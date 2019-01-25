Marmara’da yakın deprem olasılığı yüzde 90

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 'Osmangazi Köprüsü'nün olduğu bölgeden İmralı Adası'nın kuzeyine uzanan fay hattının, 2019 ve sonrası için deprem olasılığı tarihsel çerçeveye göre yüzde 90'ı geçmiş durumda' dedi.

2000 yılından bu yana Marmara Bölgesinde tarihsel depremler ve fay modelleme araştırmaları yürüten isimler arasında bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Osmangazi Köprüsü’nün olduğu bölgeden başlayıp İmralı Adası’nın kuzeyine uzanan fay hattındaki deprem olasılığının yüzde 90’ı geçtiğini söyledi.

Marmara denizi içinde 240 ile 500 yıl süresince kırılmayan dört fay parçası bulunduğunu hatırlatan Yaltırak, “Bunlardan en riskli olanı ve kırılmasını öngördüğümüz fay hattı Osmangazi Köprüsü’nün olduğu yerden başlayıp, İmralı Adası kuzeyine uzanan 110 kilometrelik hat. Diğer uzmanların belirttiği Çınarcık’tan başlayıp Adalar’ın güneyinden Büyükçekmece açıklarına uzanan fay hattı ile alakası olmayan bir hat. Benim yaptığım modelleme de fay diğer uzmanlarının belirttiği “doğu Marmara çukuru” ortasından Adalar fayının 10 kilometre güneyinden geçiyor. 110 kilometre uzunluğa sahip bu fay kırıldığında 7.6 büyüklükte yıkıcı deprem üretecek” dedi.

Yaltırak sözlerini şöyle sürdürdü; “Fransız ve Türk deprem uzmanlarının genel kanaati, İzmit Körfezi’nden başlayıp Adalar’ın güneyinden İstanbul önlerine, ardından Tekirdağ açıklarından Saros’a uzanan fayın üç parçalı olduğu yönünde. Diğer görüşlere göre Adalar’ın güneyinden geçen hat kırıldığında 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde deprem üretecek. Orta ve batı Marmara’daki diğer iki fayın ise 7.2 büyüklükte deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyorlar. Yaptığım modellemeye göre İstanbul’da büyüklüğü 7.2 ile 7.6 arasında değişen ve şu an enerji biriktiren dört ayrı fay parçası bulunuyor.

Bu faylardan biri kırıldıktan sonra bir sonrakinin hemen kırılması veya yüz yıl beklemesi gibi bir mutlak bilgi söz konusu değil. Marmara’da yakın sayacağımız bir zamanda büyüklüğü 7.2 ile 7.6 arasında değişen dört deprem meydana gelebilir. Hatta faylar üçer beşer dakika arayla bile peş peşe kırılabilir. Yani arka arkaya dört büyük deprem bile gerçekleşebilir veya aylar yıllar alabilir.”