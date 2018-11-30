Marmara'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi.

Saat 05.36'da Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, paniğe neden olan depremle ilgili konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Ancak önemli olan depreme hazır olmak. Deprem herhangi bir zamanda olabilir" dedi. Dün deprem uyarısı yapan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "Depremin öncüsü diyemeyeceğiz ama bir gerginlik biriktirdiğinin işareti" diye konuştu.