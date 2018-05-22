Marmara Üniversitesi'nin yeni kampüsünün adı belli oldu: Erdoğan Külliyesi

Marmara Üniversitesi'nin Maltepe'de yapımına başlanan kampüsüne 'Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' adı verildi.

Adına üniversite kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de mezun olduğunu iddia ettiği üniversitenin kampüsüne kendi adını veriyor.

Marmara Üniversitesi'nin, İstanbul Maltepe'de bulunan arazisinde inşaat çalışmaları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bugün alana giderek tabelayı dikti.

Odatv'de yer alan habere göre, tabelada "Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. Etap İnşaat Alanı" yazması dikkat çekti.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin yapılacağı yer askeriyenin arazisiydi.