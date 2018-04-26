Marmara Üniversitesi salonlarında 'hoca efendiler'i ağırlıyor

Marmara Üniversitesi, çocuk istismarı kadına dönük şiddeti propaganda edenlerin 'mürid'lerini, konferans salonlarında ağırlıyor.

AKP'nin köklü geçmişi olan üniversitelere dönük saldırısı çok boyutlu bir şekilde yürümeye devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi üniversitelerin parçalanmasına dönük hamle bir yanda dururken, Türkiye'nin ilk tıp akademisinin mirasını da taşıyan Marmara Üniversitesi yobazların sahnesi haline getirildi.

Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, üniversitedeki gericilerin toplanma yeri Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet (ADEM) Kulübü tarafından üniversitede ağırlandı.

Yıldırım, çocuk istismarı ve kadına dönük şiddeti propaganda eden Nureddin Yıldız'a verdiği destekle tanınıyor.

ADEM'in davetlisi Yıldırım sosyal medya hesabında Yıldız için "Alimleri, cemaatleri, vakıfları ve ilmin izzetini itibarsızlaştırma çalışmaları her dönem olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yolun kaderinde bunlar var... Nureddin Yıldız hocamıza şimdi bu bedel ödettiriliyor. Allah (cc) yardımcısı olsun. Mükâfatı alî olsun" mesajını paylaşmıştı.

Etkinliğin afişi şöyle;