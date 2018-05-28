Marmara Üniversitesi müzik bölümüne 'ara verildi'

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, kampüslerin sermaye gruplarına tashihi nedeniyle çareyi bazı bölümleri öğrenci almayarak fiili olarak kapatmakta buldu.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bulunan cam ve müzik bölümleri önümüzdeki birkaç sene öğrenci almayacak.

İddiaya göre rektörlük, 3 senedir bölümlerde çıkan sorunlara çözüm bulmamayı tercih etti ve çareyi bu bölümleri kapatmakta buldu.

Cam bölümünün öğrenci almamasının gerekçesi olarak yeterli öğretim görevlisi olmaması gösterildi. Müzik bölümüne ise yer bulunamadı!

Haydarpaşa Kampüsü'nden taşındığından bu yana müzik bölümüne yer bulunamazken, rektörlüğün iddiası "öğretim görevlisi eksikliği" oldu.

Yüksek Öğretim Kurumu ve Rektörlük konu hakkında bir açıklama yapmazken, "okulsuz" kalan müzik bölümü öğrencileri, seslerini duyurmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.