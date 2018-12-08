'Marmara Depremi'nde yakınlarını kaybedenlerden DNA testi başına 1400 lira isteniyor'

Marmara Depremi’nde yakınlarını kaybedenlerin kimsesiz mezarlarını açtırarak DNA testi yaptırdığı, bu test için üniversiteden test başına bin 400 lira ücret alındığı ileri sürüldü. Tepki çeken uygulama Meclis gündemine taşındı.

17 Ağustos 1999 sabahı saat 03.02’de merkez üssü Gölcük olan Marmara Depremi ile Türkiye asrın felaketini yaşadı. Resmi kayıtlara göre 17 bin 480 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde yüzlerce cenazenin kimliği belirlenemedi. Kimliği tespit edilemeyen cenazeler, kimsesizler mezarlıklarına defnedildi. Aradan geçen yıllarda yakınlarını kaybeden vatandaşlar gerekli araştırmalar sonrasında kimsesizler mezarlıklarında yakınlarını aramaya başladı. Mezarları açtıran ve cenazelere DNA testi yaptıran vatandaşlar yakınlarının cenazelerine kavuşarak acılarını bir nebze olsun dindirmek istiyor.

MARMARA DEPREMİ DEVLETE GELİR KAYNAĞI OLDU?

Kimsesizler mezarlıkları uzun yıllar mahkeme kararıyla açtırılabildi. Ancak bir sene önce mahkeme kararı olmadan da mezar açımı ve DNA testi yapımı gerçekleştirilmeye başlandı. Depremde yakınlarını kaybeden acılı aileler böylelikle bürokrasiye takılmadan gerekli incelemeleri yaptırıp yakınlarının cenazelerine kavuşabiliyor. Ancak DNA testi konusunda büyük bir sıkıntı var. DNA testi için Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1.400 lira ücret talep edildiği belirtiliyor. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan konuyla ilgili bir soru önergesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle Meclis’e sundu.

ÜNİVERSİTE İSTİYOR

Tarhan'ın soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“Kimi depremzedeler; evladının, kardeşinin, annesinin, babasının cansız bedenine ulaşmak için 19 yıldır elinde avucunda kalan son parasını da mahkeme köşelerinde harcarken, kimileri bu acıya dayanamayıp mezarını aramayı bırakmıştır. Bir sene önce, mezarların mahkeme kararı olmadan açılabileceğini dile getiren yetkililer, acılı ailelerin yakınlarını bulabilmek amacıyla DNA testini kolaylıkla yapabileceğini dile getirmişti. İddialara göre; Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran aileler; evlerine gelen 1.400 liralık test ücreti ile bir kez daha hayal kırıklığına uğramışlardır. Bu vatandaşlarımız sadece maddi kayıpla değil, evlat, anne, baba, kardeş acısıyla sınanmaktadırlar. 19 yıl sonra yakının mezarına ulaşabilme umuduyla DNA testi için gelen vatandaşlarımızdan ücret talep edilmemesi doğru olacaktır.”

PARA TALEP ETMEK DOĞRU MUDUR?

17 Ağustos Kimsesizler Mezarında kaç mezarın bulunduğunu, bu mezarlardan kaçının açılıp kaçının tescillendiğini soran Tarhan şöyle devam etti:

“Kaç kişi kendi imkanlarını kullanarak, mahkeme kararı ile mezarlıkları açtırmış ve DNA testi yaptırarak depremde vefat eden yakınına ulaşmıştır?

Kaç kişi devletin tanıdığı imkan neticesinde, Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurarak DNA testi yaptırmak istemiştir?

Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde DNA için bekleyen kaç adet kemik örneği bulunmaktadır?

DNA testi için acılı ailelerden ücret istendiği iddiası doğru mudur?

Eğer doğru ise 19 yıl önce maddi ve manevi kapıp yaşamış aileleri umutlandırarak para talep etmek doğru mudur?

DNA testi yaptırmak isteyip, ücreti yatıramayan kaç acılı aile bulunmaktadır?”