Marmara Adası'ndaki yangına neden olanlar adliyeye sevk edildi

Marmara ilçesindeki orman yangınının ardından polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin T. ile oğlu Orkun T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda dün öğlen saatlerinde başlayan ve büyük hasara yol açan yangınla ilgili gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

80 hektarlık alanın yandığı yangını çıkardığı düşünülen ve polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin T. ile oğlu Orkun T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Baba ile oğlunun, evlerinin bahçesinden temizledikleri otları yaktıkları sırada yangının çıktığı iddia ediliyor.

Saatler süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 3 ev ve jandarma lojmanları ile ormanlık alanlar zarar görmüştü.

