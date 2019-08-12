Marmara Adası'nda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda öğlen saatlerinde çıkan yangının yerleşim yerlerine sıçradığı belirtildi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda öğlen saatlerinde çıkan yangının yerleşim yerlerine sıçradığı belirtildi.

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İki ev yandı. Helikopter müdahalesine ihtiyaç var" dedi.

'HELİKOPTERLER YAKIT İKMALİNE GİTTİ'

Yangına müdahale eden tek helikopterin yakıt ikmaline gitmesi nedeniyle şu sıradan havadan müdahale yapılamadığını söyleyen Aksoy, "Karadan müdahale yapıyoruz. Belediyenin bir tane arazözü yandı. Ensterasan bir rüzgar, tam kontrol altına alınıyor, rüzgar yön değiştirince yeniden alevleniyor. Bize helikopter gelecek deniliyor ama şu anda helikopter bekliyoruz. Manastır mevkiine doğru yangın ilerliyor. Yolun altındaki otele kadar alevler geldi. Çam kozalakları patladığı zaman bomba etkisi yapıyor, metrelerce ilerleyip yangının yayılmasına neden oluyor. Helikopter müdahale etmezse yangın büyüyecek. Oteldeki müşteriler ve bazı yerleşim yerlerindeki vatandaşlar tahliye ediliyor" diye konuştu.