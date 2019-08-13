Marmara Adası'nda 80 hektar alan kül oldu, yangının çıkış nedeni açıklandı

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda dün öğlen saatlerinde başlayan yangın 11 saat sonra kontrol altına alınırken, 80 hektar alanın kül olduğu açıklandı.

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda dün öğlen saatlerinde başlayan yangın büyük hasara yol açtı.

Yangında toplamda 80 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

Marmara Adası Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "2 aydır yağmurun yağmadığı yerde bir vatandaşımızın bahçesini temizlediği sırada otları bir bölgeye toplayarak yakması sonucu çıkan kıvılcımla başlayan yangın olumsuz hava koşulları sebebiyle kısa sürede 6 bölgeye sıçradı. Kozalakların el bombası gibi patlaması sebebiyle yangın kontrol altına alınamaz bir hale geldi. Eğer devletin imkanları olmasaydı bugün ada yoktu. Böyle bir afet geçirdik” dedi.