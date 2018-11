Marketten 'tavuk' alırken dikkat: İşten çıkarılan işçiler anlatıyor...

Ankara'da yedi şubesi bulunan Gökmar adlı market, iki işçiyi 'yemek molasında başka yerde yemek yedikleri' gerekçesiyle işten çıkardı. İşten çıkarılan işçiler, marketin çalışma koşullarını ve yaşananları soL'a anlattı... Market çalışanı tavuk tüketicilerini uyararak, 'Tarihi geçmiş tavukları sirkeye yatırıp baharatlatıp sattırıyorlardı' dedi.

Ankara'ta tam yedi şubesi bulunan Gökmar adlı süpermarket, Mamak Tuzluçayır'daki şubesinde iki işçiyi işten çıkardı.

İşçiler, işten çıkarılma nedenlerini ve marketteki çalışma koşullarını soL'a anlattı.

İşe başlarken imzaladıkları sözleşmede haftalık 45 saat çalışma süreleri olduğunu ancak haftada yaklaşık 65 saat çalıştırıldıklarını belirten işçiler, bu fazla mesailerin hiçbirinin ücretini alamadıklarını aktardı.

'HAFTADA 20 SAAT FAZLA MESAİ'

İşten çıkarılan işçilerden H., manav bölümünde çalıştığını ancak markette ne iş varsa kendilerine yaptırıldığını dile getirdi. Sokağı süpürdüğünü, depoyu temizlediğini, reyon düzenlemesi yaptığını belirten H., "İşe girerken manav diye giriyorsun ama hepsi kağıt üstünde kalıyor. Hem haftada 20 saat fazla mesai yapıyoruz hem de her işi yapıyoruz" dedi.

İşten çıkarılan bir diğer işçi C., kendisinin kasiyer olarak işe başladığını, aynı şekilde bu iş dışında da birçok iş yaptığını söyledi. Yeni yıla girerken sabah 9'da işe başlayıp 10'a kadar çalıştıklarını belirten C., bu kadar saat fazla mesainin ardından bir de kendisinden kasada 20 lira eksik var denilerek maaşta kesinti yapılmak istendiğini aktardı. Yanıt olarak "fazla mesaime sayın, maaşımdan kesmeyin" dediğini, bu tepkisi nedeniyle işten çıkarılmakla tehdit edildiğini belirten C., "Bize sadece emir verip insan yerine bile koymuyorlar. Karşılığında hakkımızı bile vermiyorlar" diye konuştu.

Bayram, yılbaşı ve diğer resmi tatillerde hiçbir izinleri olmadığını hepsinden çalıştırıldıklarını, bu günler için hiçbir ek ücret alamadıklarını belirten işçiler, asgari ücretle çalıştıklarına ve marketin temizliğine kadar tüm işlerini kendilerinin yaptıklarını belirtti.

'TAVUK ALIRKEN DİKKAT'

Bir keresinde marketin depo boyasının bile kendilerine yaptırıldığını aktaran eski bir market çalışanı, süpermarketlerden alışveriş yapan yurttaşları da uyararak, "Ben kasap olarak çalışıyordum. Tarihi geçmiş tavukları sirkeye yatırıp baharatlatıp sattırıyorlardı. Alışveriş yapanlar dikkat etsin" ifadelerini kullandı.

Market müdürünün çok sert olduğunu, çalışanlara insanmış gibi davranmadığını belirten H., "Size emrediyor, insan değilmişsiniz gibi sürekli azarlamaya çalışıyor. Molada bir dakika fazla kalınca hemen azarlayarak işe dönmemizi istiyor" diye konuştu.

ZEHİRLEYEN YEMEĞİ YEMEDİLER, İŞTEN ÇIKARILDILAR

İşten atılma süreçlerini de aktaran H., markette personel yemeklerinin yenilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtirken, "Bazen mecburen dışarıda yiyoruz yemeği. Marketin yakınında bir köfteci var, oraya gittik, kısa süre sonra müdür arkamızdan birini gönderip geri çağırdı bizi. Yemeği yiyemeden döndük, sonra bize hakaret ederek yarım saatlik yemek arasında marketin yemeği dışında bir şey yiyemeyeceğimizi, marketten çıkamayacağımızı söyledi. Böyle bir yasa mı var diye sorunca, 'evet' dedi. Bunun üzerine Alo 170'i arayıp sordum, öğle yemeği aramızın bir saat olduğunu öğrendim. Aynı günün akşamında da işten çıkarıldığım söylendi" dedi.

'KÖPEKLERİN BİLE YEMEDİĞİ YEMEKLER...'

Market yemeklerini köpeklerin önüne koyduklarında onların da dönüp gittiğini, bu yemekler nedeniyle bir kez zehirlendiğini de dile getiren H., çalışmak istiyorsa Balgat şubesine gitmesi gerektiğinin söylendiğini ancak bu şubenin kendisine oldukça uzak olduğunu aktarırken, bakmakla yükümlü olduğu bir de yeğeni olduğunu belirtince, patronun kendisine "Senin yeğeninin hastalığı beni ilgilendirmez" dediğini ifade etti.

HİÇBİR HAKKINI VERMEDİLER

Bu gelişme üzerine noterden ihtarname çektiğini, sonrasında "gel tazminatını al" denildiğini aktaran H., "Kağıtta tüm haklarımı, izinlerimi, yıllık izinlerimi, mesailerimi aldığım yazıyordu, verdikleri para ise 4 bin liraydı. Bu kağıdı imzalamam istendi, ben bu hakların hiçbirini almadığımı, 14 gün değil, 7 gün izin verildiğini söyledim, imzalamadım. Bana sen bunları bilerek işe girdin yanıtını verdiler" dedi.

H., gibi işten çıkarılan bir diğer market çalışanı C. ise, "Aynı durum benim de başıma geldi. Ben iki sonra işten çıkarıldım. Tehditvari konuşmalar yapıldı. Olaydan iki gün sonra yemeği ablamda yiyeceğimi söyledim, 5-10 dakika geç kaldım, hakkımda tutanak tutulmuş, işten çıkarıldım ben de. Yarım saatte zaten yemek mi yiyorum, dayak mı yiyorum anlamıyordum ki..." diye konuştu.