Marketten aldığı ürünleri montunun içine doldurdu: Gerekirse pantolonumu çıkarır, içine doldururum

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, poşetin paralı olmasını protesto ederek marketten aldığı ürünleri montunun içine koydu.

Ücretli poşet uygulamasının ilk günü ilginç bir protestoya sahne oldu.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Taner Gökçe adlı yurttaş, bir marketten alışveriş yaptıktan sonra poşetlerin paralı olması nedeniyle ürünleri montunun içine koydu.

Olaya ilişkin açıklama yapan Gökçe, "Poşetlerin ücretli olduğunu duyunca çareyi montumda buldum. Ürünleri montuma doldurup götürdüm. Bu uygulamayı uygun bulmuyorum. Gerekirse pantolonumu çıkarır, içine doldururum. Günde 3-4 defa markete gidiyorum. Ayda 100 lira para ediyor" dedi.