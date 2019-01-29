Marketler patlıcan ve biber satmama kararı aldı, 'zengin bölgeleri' hariç...

Biber ve patlıcan gibi ürünlerin kilogram fiyatı bazı yerlerde 20 TL’ye kadar yükselirken, fiyatlar nedeniyle eleştiri konusu olan marketler bu ürünleri satmama kararı aldı. Karar sadece 'alım gücü yüksek bölgelerde' yani zenginlerin yaşadığı bölgelerdeki marketlerde uygulanmayacak.

Marketlerin manav reyonlarında yaşanan büyük artışın ardından ilginç bir karar geldi.

Biber ve patlıcan gibi ürünlerin kilogram fiyatı bazı yerlerde 20 TL’ye kadar yükselirken, yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen marketler de şubelerinde biber ve patlıcan gibi ürünleri bir süreliğine satmama kararı aldı.

Kararı doğrulayan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, talebe göre alım gücü yüksek bölgelerde bazı şubelerde satışın devam edebileceğini söyledi. Yani fiyatı yüksek ürünler artık sadece "zengin bölgelerde" satılacak.

YENİ ÜRÜNLER DE EKLENECEK

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, karara ilişkin konuşan Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, “Market müdürleri, bağlı bulundukları genel müdürlüklerle yaptıkları yazışmaları bizimle paylaşarak fiyatı astronomik olarak artan sebze ve meyveleri satın almayacaklarını duyurdu. Biz de yeni karara göre planlamamızı yaptık. Marketler tüketici ve ilgili bakanlıklarla karşı karşıya gelmek istemiyor. Patlıcan ve biberin kilosu halde bile 9-10 TL’ye ulaştı. Bu şartlarda bu ürün markete girerse 20 TL’ye satılması lazım. Kimse şu ortamda böyle bir risk almak istemiyor. O yüzden kısıtlamanın yeni birçok ürüne yansımasını bekliyoruz” dedi.