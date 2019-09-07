Mardin'de çatışma: 1 özel harekat polisi yaşamını yitirdi, 1 güvenlik korucusu yaralandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK ile yaşanan çatışmada 1 özel harekat polisi yaşamını yitirdi, 1 güvenlik korucusu yaralandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında PKK ile yaşanan çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan özel harekat polisi müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Güvenlik korucusunun tedavisinin devam ettiği bildirildi.