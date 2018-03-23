Mardin'de 40 köyün elektrikleri 'borç' gerekçesiyle kesildi!

Mardin’de DEDAŞ, 7 bin çiftçinin 400 milyon lirayı bulan borcunu gerekçe göstererek tüm iletim hattında elektriği kesti. 40 köy elektriksiz kaldı.

Mardin’de tarımsal sulamada kullandıkları elektriğin borcunu ödeyemeyen yaklaşık 7 bin çiftçinin elektriği Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından kesildi.

Aynı iletim hatları üzerinden elektrik alan kırsal kesimdeki binlerce vatandaş da elektriksiz kaldı.

Dört gündür karanlıkta kalan köylüler ve çiftçiler “toplu cezaya” isyan etti.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Küçükboğazıya Köyü’nün muhtarı İbrahim Sarıboğa “400 bin lira borcumu ödeyemiyorum. Benim yüzümden bütün köyü mağdur etme hakları yok. Suyumuzu başka yerden temin ediyoruz. Çevremizde bulunan 40’tan fazla köyde de elektrik yok” dedi.