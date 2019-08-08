Maraş'ta suya 6 ayda yüzde 57 zam geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi suya son 6 ayda yüzde 57 zam yaptı. CHP milletvekili Öztunç konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, suya 6 ayda yüzde 57 zam yaptı. 31 Mart seçimlerinde AKP'li aday Hayrettin Güngör'ün oyların yüzde 68'ini alarak başkan seçildiği Kahramanmaraş'ta AKP Belediye Meclisi'nde de büyük çoğunluğu elinde tutuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, son 6 ayda suya yapılan yüzde 57 zamma ilişkin bir soru önergesi hazırlayarak TBMM'ye sundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle verilen soru önergesi şöyle:

Sosyal belediyecilik, vatandaşın belediye hizmetlerine daha ucuza erişebilmesini sağlamaktır. Türkiye’nin pek çok ilinde, örneğin İstanbul ve Ankara’da suya indirim yapılırken, Türkiye’nin en büyük su havzalarına sahip illerimizden biri olan Kahramanmaraş’ta suya zam yapılmasını anlamak mümkün değildir.

1- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi suya son 6 ay da zam yapmış mıdır?

2- Su fiyatları güncelleme adı altında arttırılmış mıdır?

3- Şubat ayında Kahramanmaraş’ta 1 metre küp suyun iş yerlerinde ve konutlarda birim fiyatı kaç Liradan, Nisan ayında kaç Liradan faturalandırılmıştır?

4- Son 6 ayda suyun ton fiyatı 2.30 TL’den 3.61 TL ye çıkartılmış mıdır? Bu örtülü olarak suya yüzde 57 zam yapıldığı anlamına gelmiyor mu?

5- Türkiye’nin pek çok ilinde, mesela İstanbul ve Ankara’da suya indirim yapılırken, Türkiye’nin en büyük su havzalarından olan Kahramanmaraş’ta suya zam yapılmasının sebebi, mantığı ve gerçekliği nedir?

6- Gaziantep’e verilen Helete ( Düzbağ) suyu ile ilgili Heletelilere verilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait sözler ne zaman yerine getirilecektir?