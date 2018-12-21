Maraş Katliamı’nın 40. yılı: Katliamcıların uzantıları anmayı yasaklıyor

TKP Kahramanmaraş İl Örgütü, Maraş Katliamı’nın 40’ıncı yılında valilik tarafından anma programının yasaklanmasına tepki göstererek ’Dünün katliamcılarının bugünkü siyasal uzantıları Maraş katliamında katledilenleri anmayı yasaklıyor, bu tutumu reddediyoruz’ dedi.

Maraş Katliamı’nın 40’ıncı yıldönümünde valilik tarafından şehir merkezi ve tüm ilçelerde anma programı yasaklandı.

TKP Kahramanmaraş İl Örgütü karara tepki göstererek, katliamı gerçekleştiren zihniyetin siyasal temsilcilerinin bugün iktidar koltuğunda olduğunu ifade etti. 1978 yılında Maraş’ta gerçekleşen katliamın bir insanlık suçu olduğunu ve bu suçun unutturulamayacağını vurgulayan TKP Kahramanmaraş İl Örgütü’nden yapılan açıklamada “Maraş Katliamı’nın sorumluları ortaya çıkarılmalı ve cezalandırılmalıdır. Bu insanlık suçunu unutturamazsınız!” denildi.

1978 yılında, 19-26 Aralık tarihleri arasında devlet destekli ülkücü çetelerin ve dinci-gericilerin düzenledikleri komplolar sonucu, resmi rakamlara göre 111 kişinin katledildiği, gerçek ölü sayısınınsa, bunun çok üzerinde olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MİT VE KONTGERİLLA ELİYLE NATO MERKEZLİ OPERASYON

“Bu faşist katliamda, 500’ün üzerinde ev ve 300’e yakın işyeri yakılıp yıkıldı. Olayların ardından kentteki sol ve Alevi kökenli yurttaşlarımızın yüzde 80’i Maraş’ı terk etti. Bu, MİT ve kontrgerillanın yürüttüğü, ABD ve NATO merkezli bir operasyondur. Sadece katliama bizzat katılanların değil, yönetenlerinin kim olduğuna dair onlarca veri ve suç kanıtı mevcuttur. Ortada büyük bir insanlık suçu, bu suçun failleri vardır ancak cezalandırma ise yoktur. Bu katliama karıştığı iddia edilen binlerce kişiden 804 kişiye dava açılmış, dava yıllarca sürmesine rağmen verilen cezalar uygulanmamış, sonrasında ise suçlular ve sanıklar tahliye edilmiştir.”

KATİLLER DEVLET TARAFINDAN KORUNDU

40 yıldır gelen bütün iktidarların bu suçun ortağı olduğuna ve katillerin devlet tarafından korunduğuna işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

“Katliamı gerçekleştiren zihniyetin siyasi temsilcileri bugün iktidar koltuğundalar. Aynı gerici ve yobaz anlayıştan geldikleri öyle bellidir ki, dünün katliamcılarının bugünkü siyasal uzantıları Maraş katliamında katledilenleri anmayı yasaklıyor.”

'UNUTTURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Geçen yıl OHAL gerekçe gösterilerek yasaklanan Maraş Katliamı anma programının bu yıl da yine valilik tarafından şehir merkezi ve bütün ilçelerde yasaklandığı hatırlatılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“40 yıldır bu katliamın üzerini örtmeye çalışan devlet şimdi de olayın mağdurlarının da sessizliğe gömülmesini istemektedir. Türkiye Komünist Partisi Kahramanmaraş il örgütü olarak bu tutumu reddediyoruz. 1978 yılında Maraş’ta gerçekleşen katliam bir insanlık suçudur. Bu katliamın unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Maraş Katliamı, üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen, halkın ve emekçilerin vicdanında ağır bir yara olarak hâlâ kanamaktadır.”

