Maranki çark etti, ormana ne gömdüğünü yazdı...

24 Haziran seçimleri için tehditte bulunan Ahmet Maranki, gelen tepkiler sonrası çark ederek 'Nefsimizi kör etmek için savunma sporu olan judo ile meşgul olmaya başladım. Hafta sonları da arkadaşlarla Belgrad Ormanlarına giderek oralarda talimlerimizi yaptık o günkü stresimizi gerginliğimizi ve öfkemizi ormanların ağaçların altındaki topraklara gömdük' dedi.

Akit TV'de katıldığı bir programda 24 Haziran seçimleriyle ilgili "Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı'nın arkasında 25 Haziran'da… Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık" diyen Ahmet Maranki, gelen tepkiler ve soruşturmanın ardından çark etti.

Akit'de konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Maranki, "1980 yılı öncesinde pek çok olaylara şahit olmuş, kardeşin kardeşi vurduğu her gün 510 kişinin öldürüldüğü gergin bir ortamda üniversite hayatımızı sürdürürken bunlardan uzak kalıp ilimle meşgul olmak ve haksızlık karşısında suskunluğun verdiği stresi ve öfkemizi atmak ve nefsimizi kör etmek için savunma sporu olan judo ile meşgul olmaya başladım. Hafta sonları da arkadaşlarla Belgrad Ormanlarına giderek oralarda talimlerimizi yaptık o günkü stresimizi gerginliğimizi ve öfkemizi ormanların ağaçların altındaki topraklara gömdük… Ve çok şükür kazasız, belasız öğrenim hayatımız bitse de 12 Eylül 1980 ihtilali ile ülkemizde binlerce masum insan maddi ve manevi pek büyük zararlar gördüler!" ifadelerini kullandı.