Mansur Yavaş'tan 'Saray' yanıtı: Gerekirse tabii ki gideceğim

Mansur Yavaş, seçimlesi durumunda Saray'a gidip gitmeyeceği yönündeki soruya, 'Ankara için bir borçlanma gerekirse tabii ki kendisinden randevu alıp gideceğim' yanıtını verdi.

CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, 31 Mart seçimlerine ilişkin Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuştu.

Yavaş, “Seçilirseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hemen randevu ister misiniz?” sorusuna, “Hemen istemeye gerek yok. Eğer Ankara için bir borçlanma gerekirse tabii ki kendisinden randevu alıp gideceğim” yanıtını verdi.

Mansur Yavaş, senet tartışmasına ilişkin ise, “Asıl mağdur olan benim. Bana verilen senet sahte” dedi. Yavaş, cezası onanırsa Necmettin Kesgin’in hapse gireceğini anlattı.