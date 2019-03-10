Mansur Yavaş'tan Özhaseki'ye 'mal varlığını açıklama' çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Mansur Yavaş, rakibi Mehmet Özhaseki'ye seslenerek, 'Buradan Özhaseki'ye sesleniyorum, cesaretin varsa mal beyanını açıkla. Ben açıkladım. Kendisi 1994'den beri kamu görevi yapıyor. O da benim gibi maaşlı insandı. Açıklasın da bütün Ankara görelim' dedi.

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Mansur Yavaş, 17 yıldır Ankara'nın hiçbir sorununun çözülmediğini savunarak, "17 yıldır arkanızda kim var, CHP mi vardı?" dedi.

Yavaş, Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki’ye de mal varlığını açıklaması çağrısında bulundu.

'ANKARA'NIN İLÇELERİNİ SAYAMAZ'

17 yıldır Ankara'nın hiçbir sorununun çözülmediğini belirten Yavaş şunları söyledi:

"17 yıldır arkanızda kim var, CHP mi vardı? 17 yıldır metroyu yapamamışlarsa kesin CHP'nin suçudur değil mi? 'Ankara'yı CHP alırsa işçileri işten çıkarırlar' diyorlar. Yenimahalle kaç işçiyi işten çıkartmış? Emeği ile çalışan herkes başımın üzerindedir. Ama bazıları var ki, daha belediyeyi almadan genel sekreterini yerleştiriyor. Mustafa Tuna yaramadı onlara. Ancak getirdikleri bürokratlar seçimi koordine etmekte. Bunları yapanlar hesabını verecek. Adaylık açıklandıktan sonra çirkinleştiler. 'İthal aday geldi' diyorum. Başka adaylara, 'ithal aday' diyordu Özhaseki, ancak kendi başına geldi. 'Ankara'nın ilçelerini sayın' desem sayamaz. 'Beş bin projemiz var' diyor. Beş bini 365'e bölün günde 4-5 proje yapmaları gerek."

'MAL BEYANINI AÇIKLA'

Konuşmasında rakibi Özhaseki'ye seslenen Mansur Yavaş, "Buradan Özhaseki'ye sesleniyorum, cesaretin varsa mal beyanını açıkla. Ben açıkladım. Kendisi 1994'den beri kamu görevi yapıyor. O da benim gibi maaşlı insandı. Açıklasın da bütün Ankara görelim" diye konuştu.