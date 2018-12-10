Mansur Yavaş'tan İyi Parti'ye ret

İyi Parti'nin Ankara adayı yapmak istediği Mansur Yavaş'ın bu talebe sıcak bakmadığı ve CHP'den aday olmak istediği ileri sürüldü.

İyi Parti'nin CHP ile ittifak kapsamında istediği kentlerden biri olan Ankara'da Mansur Yavaş'la görüşmeler sürüyor.

Yavaş'ın seçime İyi Parti'den değil CHP'den katılmak istediği, İyi Parti'nin de desteğini almak istediği öğrenildi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Yavaş ile Akşener'in görüşmesini köşesine taşırken, "Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’ndan randevu istemişti. CHP Lideri, pazar günü bütçe üzerine yapacağı konuşmaya hazırlandığı için görüşme gerçekleşmedi ama her an görüşebilecekleri söyleniyor. Mansur Yavaş’ın 'Ortak aday olmasa da CHP’den aday olurum' dediği söyleniyor. Mansur Yavaş’la İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2 Aralık Pazar günü 2.5 saat süren bir görüşme yapmıştı. Akşener, kurmaylarına “Mansur Bey’in bizden aday olmaya sıcak bakmadığı izlenimi edindim. Ama yanılabilirim. Bir ortak dostumuz da görüşsün” demişti. Ortak dostları da, sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da Yavaş’la görüşmelerinden aynı izlenimle döndüler. Yavaş’ın CHP’den adaylığa sıcak baktığını ifade ettiler. Mansur Yavaşiçin yavaş yavaş CHP’den adaylığa doğru ilerliyor demek mümkün" ifadelerini kullandı.