Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirket yöneticilerinin istifa ettiğini hatırlatarak, benzer bir istifa çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, belediyede geçen ilk 100 günün ardından açıklamalarda bulundu.

'GENEL SEKRETERİMİZİ ATAMAYAMADIK'

Proje takvimlerinde zaman zaman gecikmelerin yaşandığını belirten Yavaş, "Genel Sekreterimizi atayamadık, Genel Sekreter Yardımcılarına muvafakat alamadık. Bazı daire başkanlarını talep ettik, muvafakat alamadık, yasa böyle. Ama muvafakat alanların bir kısmı geldi. Genel itibarı ile eski yönetimden kalan arkadaşlarımız ile devam ettik. Yavaş yavaş kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz, geç de olsa. Bize göre eskiden yanlış yapıldığına inandığımız şeyleri düzeltmek, bununla ilgili bir teşkilat şeması oluşturmaya çalışıyoruz. Ama güzel işleyen şeylere de hiç dokunmadan devam ediyoruz" dedi.

'İSTİFA ETMEYENLER VAR'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamuoyu baskısı ile şirket yöneticilerinin istifa ettiğini belirten Yavaş, "Burada hala istifa etmeyen şirket yöneticileri var. Neden istifa etmiyorsunuz ki? Ankaralı yeni yönetimini seçti. Dolayısıyla yeni yönetim de kendi ekibi ile yönetime devam edecek. Siz niye gitmiyorsunuz? Aç değilsiniz açıkta değilsiniz. Baktığınız zaman içinde hakimler var, emekli olup çok yüksek maaş alan eski vekiller var. Niye ayrılmıyorsunuz? Üstelik zarar ettiriyorsunuz; örneğin Halk Ekmek. Biz Halk Ekmeğe kar ettirip daha ucuza ekmek vermek istiyoruz. Halk Ekmek de daha başka şeyler satmak istiyoruz. Halk bundan yararlansın istiyoruz. Üreticinin malını direkt almak istiyoruz. Neden bunu yaptırmıyorsunuz ki bize? Ben sizlerin huzurunuzda görevlerini acilen bırakmalarını istiyorum. Belediye şirketlerinin yönetiminin belediye meclisinden seçilmesi gibi bir taslak hazırlandığı söylendi, hatta belediye encümeninin yapısının da değişeceği söylendi ama şu ana kadar gündeme gelmedi. Yapılacak mı bilmiyorum" diye konuştu.