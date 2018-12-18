Mansur Yavaş'tan ilk açıklama: Kılıçdaroğlu ile Akşener'e teşekkür

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

Mansur Yavaş, adaylığının kesinleşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.