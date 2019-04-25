Mansur Yavaş'tan 'Hitit Güneş Kursu' açıklaması

Ankara'da belediye yönetiminin el değiştirmesiyle birlikte tartışmalı şekilde kaldırılan Hitit güneş kursu amblemi yeniden gündeme geldi. Yavaş, Meclis'te çoğunluk olmadıkları için değişikliğin mümkün olmadığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Mansur Yavaş’ın oturmasının ardından amblemin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, tartışmalı bir kararla kaldırılan Hitit Güneş Kursu’na yeniden dönülmesi yönünde çok sayıda çağrı gelirken Yavaş, Meclis’te çoğunluk olmadıkları için bir değişikliğin mümkün olmadığını söyledi. Yavaş, “Amblem değişikliği gündeme gelir mi” sorusuna, “Gelmez. Meclis’te çoğunluğumuz yok. Meclis karar veriyor çünkü” yanıtı verdi. Ancak Yavaş, amblemin bazı yerlerde kullanılabileceğini söyledi.

“Belediyenin işlerini şirketlere vermesini istemiyoruz” diyen Yavaş, “Siz şirkete ihale ediyorsunuz o da istediği şirkete veriyor. Ben evliya olsa yolunu şaşırır diyorum” diye konuştu.