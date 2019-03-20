Mansur Yavaş'tan 'HDP' düzeltmesi: Dilim sürçmüş olabilir

CHP ve İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ''HDP'liler rehabilite edilmeli derken dilim sürçmüş olabilir' dedi.

CHP ve İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, HDP'ye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Yavaş, "HDP'ye oy veren seçmene bu kadar yüklenmek yersiz. Bunlar yarın öbür gün başka bir partiye de oy verebilir diyorum. Ben HDP'nin oylarıyla değil 6 milyonun Ankaralının oyuyla seçileceğim. Neden sizin oylarınızla seçileyim? HDP'ye oy veren seçmen yarın MHP'ye bile oy verebilir. Siz bunları vatan haini olarak gösteremezsiniz diyorum. 'HDP'liler rehabilite edilmeli' derken dilim sürçmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

Seçimleri kazanması halinde Erdoğan'ın kayyum atayacağı iddialarına ilişkin de konuşan Yavaş, "Benimle ilgili açılmış hiçbir soruşturma yok. Erdoğan en azından bana bir sorsa. Basının bu şekilde iddialarda bulunması Allah'ın da gücüne gider" dedi.

Yavaş, "Her biji Mansur' diye duvarlara yazı yazanlardan Ankara adına hesap soracağım" diye konuştu.