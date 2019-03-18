Mansur Yavaş'tan 'HDP' açıklaması

Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 'kazanırsa HDP'lilerin oylarıyla kazanacak' sözlerine yanıt verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir" sözlerine Mansur Yavaş'tan bir yanıt daha geldi.

Habertürk'ten Fatih Altaylı'nın sorusuna yanıt veren Yavaş, "Ben herkese hizmet etmek zorundayım. Mansur Yavaş'ın kaybetmesini isteyen birinin sözü bu. Kendileri terörle alakalarını kesmediği sürece bizimle işbirliği yapamaz. Bizim gelen köken belli. Benim arkamda millet var. Ben İstanbul'da, İzmir'de duymuyorum böyle bel altı siyaset" dedi.

Yavaş, "HDP'lileri terörist olarak görmüyorum. Topluma kazandırılmalı. Onları PKK'nın pençesinden kurtarmak gerekiyor" diye konuştu.