Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var' sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı hedef alan sözlerine yanıt geldi.

Yavaş, kendisini suçlu ilan eden Erdoğan'a, "Anayasanın (38/4.m) ve AIHS (6/2.m) uyarinca bir kişi suçluluğu mahkeme kararları ile hükmen sabit oluncaya kadar masumdur. Bu hem ceza hukukunda insanlığın ortak mirası bir ilke, hem de pozitif hukukumuzun amir hükmüdür. Herkesi bağlar. Mecelle'ye göre Beraat-ı Zimmet asıldır" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var" demişti.