Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 'aday olmayabilirim' mesajı

Yerel seçimlerde adı İyi Parti ve CHP'nin Ankara adaylığı için geçen Mansur Yavaş, dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi yazarı Servet Avcı'nın köşe yazısını "Doğru haber budur" diyerek paylaşan Yavaş, söz konusu yazıdaki iddiaları da doğrulamış oldu.
"Mansur Bey, çok sık görüştüğüm, dostum, ağabeyim... Beypazarı MHP İlçe Başkanlığı'ndan beri kendisini tanırım…" diyen Avcı, CHP cephesinden Yavaş'ı hedef alan isimler olduğunu belirtirken, "Sonuçta hâlâ Mansur Yavaş'ın yapılan tekliflere rağmen aday olup olmayacağına karar vermiş değil… Aday olursa kazanma ihtimali 2014'de göre çok daha yüksek… Yine de fazlaca kirlenmiş bu siyaset dünyasında olup olmama konusunda son derece tereddütlü… Şahsen, aday olursa kendisini tabii ki destekleyeceğim ama olmazsa da kararına saygı duyacağım… Çünkü siyaset 'riyakârlar geçidi' gibi… Maskeli balonun ortasında, nerenizden kim tarafından, üstelik yüzünüze gülünürken vurulacağınızı bilemiyorsunuz… Son cümlede ne demek istediğimi günü geldiğinde mutlaka yazacağım…" ifadelerini kullandı.
AHMET HAKAN'A DA TEPKİ
Mansur Yavaş, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın eski bir yazısına da tepki gösterirken, sosyal medyadan "Ahmet Hakan'ın ısrarla siyasi kolpa yapmasının nedeni aşağıda kendi yazısında gizli. Yaranamayacak" paylaşımında bulundu.
Söz konusu yazıda Hakan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i ima yollu hafriyat vurgunu yapmakla suçladı. Buna karşılık Melih Gökçek de rakamlar vererek kendini savundu ve Mustafa Tuna’ya resmen ve alenen “yalancı” dedi. Yerel seçimlerin yaklaşmakta olduğu bir dönemde aynı partinin çatısı altında yer alan halef/selef başkanların birbirlerini çok ağır bir şekilde suçlamaları en çok kime yarar? Tabii ki CHP’nin Ankara adayı olma ihtimali yüksek olan Mansur Yavaş’a yarar. Ankara gibi önemli bir şehri kaybetmemek adına Süleyman Soylu gibi AK Parti’nin son dönemdeki en popüler isimlerinden birini aday olarak göstermeyi bile düşünen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kavgaya müdahale edeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok. İyi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavgaya el koymasının ardından ne olacak? Bence şöyle bir şey olacak: Mustafa Tuna, “Ben öyle demek istemedim, yanlış anlaşıldım” falan diyerek geri vites yapacak. Bahse var mısınız?"