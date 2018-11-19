Mansur Yavaş'tan dikkat çeken 'aday olmayabilirim' mesajı

Adı İyi Parti ve CHP'nin Ankara adaylığı için geçen Mansur Yavaş, adaylık tartışmalarına ilişkin Yeniçağ gazetesinde yayımlanan bir yazıyı 'Doğru haber budur' notuyla paylaştı.

Yerel seçimlerde adı İyi Parti ve CHP'nin Ankara adaylığı için geçen Mansur Yavaş, dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi yazarı Servet Avcı'nın köşe yazısını "Doğru haber budur" diyerek paylaşan Yavaş, söz konusu yazıdaki iddiaları da doğrulamış oldu.

"Mansur Bey, çok sık görüştüğüm, dostum, ağabeyim... Beypazarı MHP İlçe Başkanlığı'ndan beri kendisini tanırım…" diyen Avcı, CHP cephesinden Yavaş'ı hedef alan isimler olduğunu belirtirken, "Sonuçta hâlâ Mansur Yavaş'ın yapılan tekliflere rağmen aday olup olmayacağına karar vermiş değil… Aday olursa kazanma ihtimali 2014'de göre çok daha yüksek… Yine de fazlaca kirlenmiş bu siyaset dünyasında olup olmama konusunda son derece tereddütlü… Şahsen, aday olursa kendisini tabii ki destekleyeceğim ama olmazsa da kararına saygı duyacağım… Çünkü siyaset 'riyakârlar geçidi' gibi… Maskeli balonun ortasında, nerenizden kim tarafından, üstelik yüzünüze gülünürken vurulacağınızı bilemiyorsunuz… Son cümlede ne demek istediğimi günü geldiğinde mutlaka yazacağım…" ifadelerini kullandı.

AHMET HAKAN'A DA TEPKİ

Mansur Yavaş, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın eski bir yazısına da tepki gösterirken, sosyal medyadan "Ahmet Hakan'ın ısrarla siyasi kolpa yapmasının nedeni aşağıda kendi yazısında gizli. Yaranamayacak" paylaşımında bulundu.

Söz konusu yazıda Hakan, şu ifadeleri kullanmıştı: