Mansur Yavaş'tan 'çocuk koruma evleri' açıklaması: Tecavüz vakası var ortada

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında çocuk koruma evlerinin kapatılması konusu tartışma konusu olurken, AKP'den gelen eleştirilere yanıt veren Mansur Yavaş, 'Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında, gündemdeki önergeleri görüşmek üzere belediye binasında toplandı.

Toplantıda, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocuk koruma evlerinin kapatılması konusunda söz aldı. Köse, 11 çocuk koruma evinden 10’unun kapatıldığını, koruma altındaki 44 çocuğun evlerden tahliye edildiğini söyledi. Başkan Yavaş’ın, çocuk koruma evlerindeki tahliyelerin durdurulacağını söylediğini iddia eden Köse, buna rağmen verilen sözün tutulmadığını kaydetti.

Bunun üzerine Yavaş, bazı vakıflarda yaşanan çirkin olaylar nedeniyle AKP tarafından 2012 yılında yapılan kanun değişikliğiyle belediyelerin sadece çocuk konukevi açabildiklerini belirtti.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Yavaş, göreve geldikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetiminin, ilgili kanunu dikkate almadığını belirlediklerini söyledi. Belediye olarak kanuna uygun kararlar almak zorunda olduklarını anlatan Yavaş, çocuk koruma evlerine ilişkin işlemleri bu çerçevede yaptıklarını söyledi.

'TECAVÜZ VAKASI VAR ORTADA'

Köse’nin karşılık vermesi üzerine Yavaş, “Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim. Sen çocukları seviyorsun da biz mi sevmiyoruz. Çocukları sen düşünüyorsun da biz mi düşünmüyoruz. Kanuna uymak istiyoruz, sizin çıkarttığınız kanuna.” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın sözleri üzerine AKP Grup Başkanvekili Mümin Altunışık da tecavüz iddiasına ilişkin gereken yasal işlemlerin başlatılmasını istedi.

Daha sonra Köse, Yavaş’ın çocuk koruma evleri ile ilgili sözleri nedeniyle kendisine cevap hakkı doğduğunu ifade ederek söz istedi.

Başkan Yavaş’ın “Çocukları istismar ediyorsunuz.” diyerek Köse’ye ikinci kez söz vermemesi üzerine AKP Grubu toplantıyı terk etti.