Mansur Yavaş'tan CHP'lilere tepki: Ben ülkücü kökenden geliyorum, CHP'nin oyu yüzde 30

CHP'nin Ankara adayı olarak göstermek istediği Mansur Yavaş, parti içinden kendisine yönelen tepkilere ilişkin açıklamada bulundu.

Adı hem CHP hem de İyi Parti'nin Ankara adaylığı için geçen Mansur Yavaş, CHP içinden kendisine yönelen tepkilere yanıt verdi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Yavaş, kendisine CHP'den milletvekilliğinin de önerildiğini ancak kabul etmediğini belirterek, “Mehmet Bekeroğlu, Abdüllatif Şener gibi bünyesinde siyaset yapmak için CHP’ye gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve işbirliği yapmak için CHP’yi tercih ettim. Oy verenler de Mansur Yavaş olduğu için oy verdi. CHP’nin oyu yüzde 30, bir türlü yukarı çıkmıyor; belediye meclisinde aldığı oy da aynı. Ama Belediye Başkanlığında %44 oya çıktık. Bu da iş birliğinin önemini ortaya koyması için yeterli" dedi.

"Mansur Yavaş olmasın, kaybedeceksek de bizden biri olsun" dediği belirtilen CHP'lileri hedef alan Yavaş, "Bunu söyleyenlerin Melih Gökçek'ten ne farkları var? Gökçek de benden olana hizmet götürürüm, olmayana götürmem diyordu; aynı şeyi şimdi de onlar söylüyor. Bizden olana destek veririz, olmayana vermeyiz anlayışından başka bir şey değil yaptıkları" ifadelerini kullandı.