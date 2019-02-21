Mansur Yavaş'tan cemevi ve HDP açıklaması: Ne yapacağım belli

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Sincan'da esnaf ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bir gazetecinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde cemevlerinden ve HDP'lilerden oluşan 20 bin kişiyi işe alacağı yönündeki iddialara ilişkin sorusu üzerine Yavaş, şu yanıtı verdi:

"Siyasetin artık kirlenmesinden bıktık. Benim siyasi görüşüm ve ne yapacağım bellidir. İşçi falan çıkartmayacağız. Bunu sadece oradaki işçileri korkutmak için yapıyorlar. Ben şöyle bir örnek vereyim. 20 bin işçinin işten çıkarılma maliyeti 1 katrilyondur. Neden çıkarayım. Herkes evine ekmek götürüyor. Şöyle de bir örnek verirsem; insanları boşuna korkutmasınlar. Yenimahalle Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçmiş bir belediyedir. Burada böyle bir şey olmuş mu? İşçi çıkarılmış mı? Yani Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Başkan kimseyi işten çıkarmadı, o denilen şahısları işe almadı. Mansur Yavaş mı alacak? Bu işçilerin zekasıyla alay etmektir. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Eğer örgüt üyesi falan arıyorlarsa, bunu söyleyenler önce kendi etraflarına baksınlar".