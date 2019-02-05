Mansur Yavaş'tan AKP ve MHP'ye ziyaret

CHP ve İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, AKP ve MHP seçim bürolarını ziyaret etti.

İyi Parti ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, AKP ve MHP seçim bürolarını ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

Yavaş, "Seçimi biz kazansak da zafer kazanmış olmayacağız, düşmanımız yok. Allah hayırlı uğurlu etsin başarılar diliyorum" dedi.

Ziyareti sosyal medya hesabından da paylaşan Yavaş, "Kurultay sonrası Ak Parti ve MHP seçim bürolarını ziyaret ettim, başarılar diledim. Seçimi biz kazanınca zafer kazanmış olmayacağız, kimse düşmanımız değil. Demokrasi kazansın, Ankara kazansın "ifadelerini kullandı.