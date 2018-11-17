Mansur Yavaş’tan AKP adaylığına dair açıklama

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, Mansur Yavaş’ın AKP’den aday olacağı iddialarıyla ilgili kendisine gönderdiği açıklamayı yayımladı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti’nin Ankara'dan ortak adayı olacağı öne sürülen ancak AKP’den adaylığı da gündeme getirilen Mansur Yavaş’ın kendisine gönderdiği açıklamayı yayımladı.

"Mansur Yavaş’a gayriresmî teklif” başlıklı yazısında Altaylı, Yavaş'ın Habertürk’teki Teke Tek programında AKP adaylığı iddiasının dile getirilmesi üzerine kendisine mesaj yolladığını ve AKP’den aday olmayı düşünmediğini belirttiğini kaydetti.

Altaylı, Yavaş'ın mesajında şu ifadeleri kullandığını yazdı:

AKP'DEN NABIZ YOKLAMASI

“Fatih Bey merhabalar. TV’de izlediğim kadarı ile AK Parti'den aday olabileceğimi ve AK Parti'ye yakınlaştığımı söylediniz. Gerçek durum şudur. Bazı AK Partililer, benim aday olmam konusunda istekli olup, yoklama yaptılar. Ben de uygun bir dille ‘Belki makam sahibi olurum ama itibarımı kaybederim’ diyerek teşekkür ettim. Bu konudaki mesaj ve benim yanıtım kayıtlıdır. Kısacası benim bir talebim olmamıştır.”

Mansur Yavaş'ın bu mesajı bilgi maksatlı yazdığını ancak yayımlanmasını istemediğini belirten Altaylı, "Ben ise yayınlamayı tercih ediyorum. Kusura bakmasın. Belli ki, resmi bir teklif değil ama bir nabız yoklaması ya da bazı AK Partililerin kendi kendine işgüzmesi. Hangisi ise. En azından Mansur Yavaş’ın her partinin kapısını çalan bir “Kubi” olmadığını anlamış olduk" ifadesini kullandı.

