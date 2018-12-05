Mansur Yavaş'tan açıklama: Böyle bir ihtimal kesinlikle bulunmamakta

Adı, CHP ya da İyi Parti'nin Ankara adayı olarak geçen Mansur Yavaş, Deniz Zeyrek'in Sözcü'de bugün yayımlanan köşe yazısına yanıt verdi.

Adı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Mansur Yavaş, bugün Sözcü yazarı Deniz Zeyrek tarafından dile getirilen iddialara yanıt verdi. Deniz Zeyrek, Sözcü gazetesindeki bugünkü köşesinde 'Ankara İyi Partiye mi kalacak' başlıklı yazısında kulislerde konuşulan iddiaları gündeme taşıdı. Zeyrek, "CHP'nin Başkent'te aday göstermemesi ve Mansur Yavaş'ın İyi Parti adayı olarak seçime katılması ihtimalinin arttığını gösteriyor. Başka bir ihtimal de Yavaş'ın CHP adayı olup, kazanırsa İyi Parti'ye geçmesi" iddiasında bulunmuştu. Twitter hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, "Kamuoyuna; Böyle bir 'ihtimal' kesinlikle bulunmamaktadır. Bilgim dışındaki gelişmelere açık değilim" tweetini paylaştı. İşte o tweet: Kamuoyuna;

Böyle bir "ihtimal" kesinlikle bulunmamaktadır. Bilgim dışındaki gelişmelere açık değilim. https://t.co/aLfdYlhAr5 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 5 Aralık 2018