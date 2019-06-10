Mansur Yavaş'tan 3 kişinin yaşamını yitirdiği yağışın ardından açıklama

Ankara'da üç kişinin yaşamını yitirdiği selin ardından açıklama yapan Mansur Yavaş, 'Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz' dedi.

Ankara'da dün yaşanan yağışın ardından 3 kişi yaşamını yitirirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

''Tüm metropol ilçe belediye ekipleri ile birlikte, beklenenin yaklaşık 5 katı kadar gerçeklesen yağış ve yaşanan felaketin kötü sonuçlarını azaltmak için teyakkuz halindeyiz" diyen Yavaş, "Değerli Ankaralılar, bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz. Bu konuda tespitlerimiz tamamlanmış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ankara'mızın altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek bizim önceliğimiz olacaktır. Bu suretle, hayatını kaybeden kıymetli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.