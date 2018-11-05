Mansur Yavaş'ın CHP'den talebi ortaya çıktı

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş'ın 31 Mart seçimlerinde de adaylık için CHP ile görüşmeler yaptığı belirtilirken, adaylık için CHP'den iki talepte bulunduğu ileri sürüldü.

CHP'nin yerel seçimlerdeki Ankara adayı olacağı ileri sürülen Mansur Yavaş'ın adaylık için iki talepte bulunduğu iddia edildi.

Yavaş'ın ilk talebinin, Ankara'daki iki ilçenin belediye başkanını belirlemek olduğu belirtilirken, diğer talebinin ise adaylığına karşı çıkan isimlerin parti içinde etkisizleştirilmesi olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Milliyet'ten Talat Atilla, "Mansur Yavaş ’ın CHP adaylığı giderek yılan hikâyesine dönmeye başladı. Aldığım net özel bilgilere göre, Yavaş ve CHP cephesinde son durum şöyle...Yavaş, kendisiyle görüşen CHP yetkililerine adaylık için 2 şart öne sürmüş. BİR: Ankara’da 2 ilçenin belediye başkan adayını kendisinin belirlemesi. İKİ: Kılıçdaroğlu’nun, CHP içinde Yavaş’ın adaylığına karşı çıkan kesimleri etkisizleştirmesi... Aldığım başka bir bilgiye göre, Mansur Yavaş CHP’nin dışında İyi Parti’yle de 2 görüşme gerçekleştirdi. İyi Parti yetkilileri ilk görüşmede Yavaş’a 'Nereden aday olursanız destekleriz' derken... İkinci görüşmede 'Bizden aday olursanız destek veririz' şeklinde bir tavır değişikliğine gittiler" ifadelerini kullandı.

'ALINGAN' AÇIKLAMA

Yavaş'ın adaylığına dair iddialara ilişkin geçtiğimiz hafta bir açıklamada bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Onu yetkili kurullar bilir. Açıkçası şu anda onunla ilgili bir bilgim yok. Ama bakıldığında Mansur Yavaş, bugüne kadar CHP'den aday olma anlamında çok fazla bir gayret göstermedi. Bu yapının içerisinde pek fazla yer almadı. Halkımız çok çabuk unutuyor, gündemde olmayınca pek hatırlayamıyor. Bu süreç içinde kendisini biraz daha fazla hatırlatmalıydı" demişti.