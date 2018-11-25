'Mansur Yavaş'ın CHP adaylığı garantilendi'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Mansur Yavaş'ın Ankara'da CHP adaylığını garantilediğini açıkladı. Hakan, 'Bu saatten sonra CHP'nin Mansur Yavaş dışında bir seçeneğe yönelmesi mümkün değil gibi' dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara'da aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından Mansur Yavaş'ın CHP adaylığını garantilediğini ifade etti.

Hakan, "Bu saatten sonra CHP'nin Mansur Yavaş dışında bir seçeneğe yönelmesi mümkün değil gibi" dedi.

'MHP ADAY ÇIKARIRSA YAVAŞ'TAN UZAK DURULACAKTI'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de de aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Ahmet Hakan, "MHP, Ankara'da aday çıkarsaydı yarışın önemli oyuncularından biri olacaktı ve milliyetçi sağ oylar AK Parti, MHP hatta İYİ Parti arasında bölünecekti" diye yazdı.

Hakan, "Böyle bir ortamda CHP, Mansur Yavaş'tan uzak duracak ve sosyal demokrat bir adayla aradan sıyrılmayı deneyecekti. MHP'nin Ankara'da aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından bu ihtimal, tamamen ortadan kalkmış oldu. Bu saatten sonra CHP'nin Mansur Yavaş dışında bir seçeneğe yönelmesi mümkün değil gibi" ifadesini kullandı.

Hakan, "Eğer AK Parti'nin adayı gerçekten de Mehmet Özhaseki olacaksa Ankara'da yarış Özhaseki ile Yavaş arasında geçer ve sonucu milliyetçi oyların yönelimi belirler" dedi.